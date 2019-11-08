Советник оказавшегося в центре скандала министра подал в отставку

По словам Марта Хельме, Арумяэ сделал это для того, чтобы спасти Ярвика от необоснованных и продиктованных политическими соображениями нападок.

Хельме считает, что для возбуждения уголовного дела в отношение Арумяэ нет оснований и что никакого конфликта интересов или использования со стороны адвоката Арумяэ в отношении PRIA не было.

”Но ясно то, что в ситуации, когда в отношении советника полиция возбудила политически мотивированное уголовное дело, министр нормально продолжать работать не может. Выражаю Арумяэ признательность за отказ от договора о консультациях”, — сказал Хельме.

Что касается самого Ярвика, то, по словам Хельме, партия его с должности министра отзывать ни в коем случае не будет.