Советник министра внешней торговли и ИТ покинула должность. Ее уход связан с Yandex Taxi

Точнее, фирма Аасма Alfa-Omega в сентябре выиграла конкурс компании Yandex, которая искала PR-партнера.

Вийве Аасма подтвердила Ekspress, что в прошлом месяце у нее была беседа с министром Кинго на тему Yandex, в ходе которой Кинго заявила, что ей не нравится связь Аасма с российской таксофирмой.

Вчера общественность узнала о том, что Аасма покидает должность советника Кинго. В открытом обращении Аасма также выразила разочарование тем, что Кинго не смогла навести порядок в EAS.

Формально уход Аасма добровольный. Кинго не увольняла ее, и Аасма сама написала заявление об уходе. В действительности у министра, конечно, есть разные способы оказать давление, и по меньшей мере с точки зрения Кинго, именно связь с Yandex была тем, из-за чего их пути с Аасма должны были разойтись. Сегодня Аасма прокомментировала, что договор с Yandex все-таки был только предлогом для давления на нее.