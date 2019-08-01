Советник центристов извинился за сомнительную вечеринку

”Вечером 23 июня я посетил костер Яанова дня на стадионе бастиона. После этого направился в бюро. По пути встретил трех мужчин в возрасте 25-30 лет, которые захотели посмотреть офис”, — пишет Хийе.

”Мы все пили алкоголь, но прозвучавшее в прессе утверждение о наркотических веществах я подтвердить не могу. У гостей с собой был коньяк, который в офисе мы употребили к кофе. Насколько мне известно, никто из них не был членом партии. Через некоторое время я попросил их уйти. Время я не засекал. Я осознаю, что ненамеренно нанес урон имиджу партии и я искренне сожалею об этом. Заверяю, что в будущем ничего подобного не повторится”.

Премьер-министр и лидер центристов Юри Ратас сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что решение относительно того, продолжит ли Хийе работать в бюро, примет генеральный секретарь Михаил Корб.



”Конечно, я не одобряю это”, — прокомментировал Ратас факт проведения вечеринки.

Корб пока никаких комментариев не дал.