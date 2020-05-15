Совет уполномоченных социал-демократов обсудит будущее Эстонии

Заседание совета уполномоченных откроет председатель партии Индрек Саар, который выступит с речью о том, как, на взгляд социал-демократов, должна выглядеть Эстония будущего.

Участники встречи также примут политическое заявление на тему рынка труда, работников и безработицы. Председатель Совета уполномоченных Эйки Нестор выступит в роли модератора дискуссии.

”Председатель Социал-демократической партии в своей речи будет исходить из итогов прошедших в партии зимой обсуждений сути социал-демократии и представит наше видение будущей Эстонии”, — сказал генеральный секретарь партии Раннар Васильев.

Заседание совета уполномоченных начнется в 11 часов. Индрек Саар выступит с речью ориентировочно в 11.10. Выступление будет транслироваться на FB-странице партии: www.facebook.com/sotsdemru/

Индрек Саар готов дать журналистам интервью в ”штабе” Совета уполномоченных по адресу Тоомпуйестеэ, 16, Таллинн. Ждем журналистов с 11.30 до 13.00.

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