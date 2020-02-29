29.02.2020, 16:36
Совет уполномоченных партии "Отечество" провел выездное собрание в Пайде
Сегодня совет уполномоченных партии "Отечество" провел в Пайдеском доме музыки и театра собрание.
Сегодня совет уполномоченных партии "Отечество" провел в Пайдеском доме музыки и театра собрание.
На месте присутствовали председатель совета партии Свен Сестер, председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Райво Аэг, министр народонаселения Рийна Солман, министр культуры Тынис Лукас и другие.
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