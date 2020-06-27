Совет уполномоченных EKRE обсудит политическую ситуацию в Эстонии

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) сегодня в 12:00 соберется в столичном отеле Radisson Blue Sky.
Председатель партии Март Хельме изложит свое видение о политической ситуации в Эстонии.
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