27.06.2020, 09:20

Совет уполномоченных EKRE обсудит политическую ситуацию в Эстонии

 (1)
EST
Valitsuse pressikonverents ühendministeeriumis
Valitsuse pressikonverents ühendministeeriumisFoto: Jaanus Simson

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) сегодня в 12:00 соберется в столичном отеле Radisson Blue Sky.

Председатель партии Март Хельме изложит свое видение о политической ситуации в Эстонии.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: