27.09.2019, 21:33

Совет TTV решил: Таллиннское телевидение прекратит эфирное вещание

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rus.delfi.ee
EST
Aivar Riisalu
Aivar RiisaluFoto: Priit Simson

Совет Таллиннского телевидения поддержал в пятницу, 27 сентября, соответствующее предложение мэра столицы Михаила Кылварта и решил, что 1 октября телевидение прекратит свое эфирное вещание, передает rus.err.ee.

"В последние месяцы мы провели анализ того, какую позицию занимает Таллиннское телевидение на общем пространстве телеканалов, и эта картина была немного печальная. Цифры показывают, что самое максимальное число зрителей в определенный момент составило 1400 человек", — пояснил вице-мэр Таллинна, председатель совета ТTV Айвар Рийсалу.

Таллиннское ТВ, сократив персонал вдвое, продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам.

Перестройка позволит столичным властям экономить по крайней мере два миллиона евро в год.

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