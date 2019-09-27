Совет TTV решил: Таллиннское телевидение прекратит эфирное вещание

"В последние месяцы мы провели анализ того, какую позицию занимает Таллиннское телевидение на общем пространстве телеканалов, и эта картина была немного печальная. Цифры показывают, что самое максимальное число зрителей в определенный момент составило 1400 человек", — пояснил вице-мэр Таллинна, председатель совета ТTV Айвар Рийсалу.

Таллиннское ТВ, сократив персонал вдвое, продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам.

Перестройка позволит столичным властям экономить по крайней мере два миллиона евро в год.