Совет театра "Эстония" приостановил договор с директором Мяэ из-за обвинений в сексуальном домогательстве

На собрании совет также решил заключить договор с экспертом по рабочему праву. Бывшие и нынешние работники театра "Эстония" смогут обратиться к нему до 14 августа со своими проблемами. Им будет гарантирована анонимность.
Сам Айвар Мяэ утром перед собранием отправил работникам письмо с извинениями. "Мое поведение или деятельность никогда не были вызваны злобой, травлей или другими дурными целями. Я никогда не желал никому плохого", — написал он.
Айвар Мяэ (60) руководит театром с 2009 года. Недавно десяток бывших и нынешних работников театра Estonia рассказали изданию Eesti Eksress, как Мяэ на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать.
29 июня после обращения двух женщин полиция инициировала в отношении Мяэ производство по параграфу о сексуальном домогательстве, чтобы выяснить точное развитие событий и выявить возможное домогательство на рабочем месте.
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