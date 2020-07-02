Совет театра "Эстония" приостановил договор с директором Мяэ из-за обвинений в сексуальном домогательстве

На собрании совет также решил заключить договор с экспертом по рабочему праву. Бывшие и нынешние работники театра "Эстония" смогут обратиться к нему до 14 августа со своими проблемами. Им будет гарантирована анонимность.

Сам Айвар Мяэ утром перед собранием отправил работникам письмо с извинениями. "Мое поведение или деятельность никогда не были вызваны злобой, травлей или другими дурными целями. Я никогда не желал никому плохого", — написал он.

Айвар Мяэ (60) руководит театром с 2009 года. Недавно десяток бывших и нынешних работников театра Estonia рассказали изданию Eesti Eksress, как Мяэ на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать.

29 июня после обращения двух женщин полиция инициировала в отношении Мяэ производство по параграфу о сексуальном домогательстве, чтобы выяснить точное развитие событий и выявить возможное домогательство на рабочем месте.