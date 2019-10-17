Совет района Кесклинн поддержал ограничения продажи алкоголя
Совет района Кесклинн одобрил ограничения продажи алкоголя, которые планируется ввести в Таллинне.
Совет района Кесклинн одобрил ограничения продажи алкоголя, которые планируется ввести в Таллинне.
”Поздняя продажа алкоголя, кроме Старого города, является проблемой и в других местах, например, в квартале Татари, где очень высокая концентрация баров и других увеселительных заведений. Также вызывают беспокойство ситуации, когда покупатели алкогольного магазина, расположенного неподалеку от школы, начинают употреблять спиртные напитки прямо на улице. Например, около Французского лицея время от времени можно наблюдать именно такую картину”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
По его словам, ограничение времени продажи алкоголя — это один из тех действенных методов, который нужно использовать, чтобы решить проблему и этому шагу предшествовало многолетнее сотрудничество с местными жителями, полицией и владельцами баров и ночных клубов. ”Однако учитывая, сколько вызовов регулярно получает полиция в связи с правонарушениями в Старом городе, ситуация в лучшую сторону не поменялась”, — добавил Свет.
По оценке Департамента полиции и погранохраны, проблемы, связанные со злоупотреблением спиртными напитками в увеселительных заведениях, существуют уже много лет. Люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок и сами становятся жертвами правонарушений. Полиция занимается последствиями этих действий, но для снижения числа происшествий и их предотвращения нужно задействовать дополнительные меры.
Таллинн планирует ограничить продажу алкоголя в увеселительных заведениях до 02.00 ночью перед рабочем днем и до 03.00 ночью перед выходным днем. Ограничения планируется ввести в июне 2020 года, чтобы дать предпринимателям время перестроить работу заведений. Ограничения не будут действовать в новогоднюю ночь, в ночь на 25 февраля и 24 июня.
Кроме этого, планируется запретить продажу алкоголя в алкогольных магазинах, главный вход которых ближе, чем в 150 метрах от учебного заведения.
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