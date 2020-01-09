Совет по прессе: Технический университет неверно истолковал решение по Postimees

"Опубликованный и разосланный в СМИ пресс-релиз неточным образом истолковывает решение Совета по прессе, создавая у читателя неверное впечатление, что якобы Совет по прессе дал оценку всей информации, которая была опубликована в Postimees по поводу происходившего в институте Нурксе", - сообщил глава совета Гуннар Сийнер.

Напомним, что газета осенью писала о злоупотреблениях и даже мошенничестве при использовании европейских грантов в Институте Нурксе Таллиннского технического университета.

"Решение Совета по прессе не касается содержания всех статей и случая в целом, а лишь только жалобы, поданной Ральфом-Мартином Соэ касательно его трудового договора и лично к нему относящейся информации", - пояснил Сийнер и потребовал от университета внести в текст пресс-релиза соответствующие поправки.

Глава совета обратил внимание на то, что в тексте пресс-релиза содержатся ссылки на то, чего в решении совета попросту нет. Например, Совет по прессе не давал оценку работе бывших журналистов газеты Postimees - в решении ничего не говорится о том, была ли эта работа "непрофессиональной", "поверхностной" или нет.