Совет PERH не хочет отправлять в отставку главу больницы, предложившего им вне очереди вакцинироваться от коронавируса

Председатель правления больница Агрис Пеэду сказал, что в сотрудничестве с главным врачом и службой инфекционного контроля было решено, что правление, оперативный штаб и совет являются важной частью системы функционирования больницы во время пандемии, и этим людям было предложено вакцинироваться вместе с медицинскими работниками.

Члены совета PERH считают, что сейчас нет причин для отправки в отставку Пеэду из-за того, что он предложил им вакцинироваться вне очереди. Как минимум три члена совета не прошли вакцинацию от коронавируса.

Вакцинироваться не стали Георг Мянник, Имре Раммул и Свен Кирсипуу. "Я посчитал это неэтичным. Считаю, что в первую очередь вакцину должны получить сотрудники сферы здравоохранения", — пояснил Кирсипуу.

Тем не менее Раммул считает, что канцлер Министерства социальных дел и член совета PERH Марика Приске не сделала ничего плохого, когда решила воспользоваться предложением руководства бальницы и прошла вакцинацию.

"Для ее здоровья есть явные риски, и при этом она обязана руководить работой больницы и передвигаться в разных местах", — пояснил он.

Сама Приске подчеркнула, что согласилась лишь при условии, что это будет т. н. шестая доза вакцины и что других желающих на нее в больнице не найдется. Она заверила, что сама не просила вакцинации без очереди и своим служебным положением не пользовалась.

Мэру Таллинну Михаилу Кылварту, который входит правление PERH, предлагали возможность вакцинироваться вне очереди, однако он отказался: ”Это было бы некорректно, так как я не являюсь ни медиком, ни соцработником, а также не принадлежу к группе риска. Однако когда возможность вакцинироваться будет предоставлена всем жителям страны, то я ею воспользуюсь — на равных основаниях со всеми”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

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