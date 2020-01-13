Совет Клиники ТУ решил не увольнять директора

Собрание продолжалось около трех часов и закончилось решением не освобождать Ээлмяэ от должности.

По словам председателя совета Клиники ТУ Урмаса Клааса, совет сожалеет о возникшем в управлении кризисе и убежден, что его можно разрешить при сотрудничестве всех сторон.

”Мне очень жаль, что напряжение достигло этой точки и я прошу за это прощение”, — сказал председатель правления Клиники ТУ Прийт Ээлмяэ. Он подтвердил, что готов к сотрудничеству со всеми руководителями клиник и медицинских служб, а также с другими работниками клиники.

”Клиника Тартуского университета — это особое учреждение, в котором работают особые люди. Для меня и для всех, кто здесь работает, это большая ответственность. Восстановление рабочего мира является первоочередной задачей”, — добавил Ээлмяэ.

Как мы писали ранее со ссылкой на rus.err, заведующие почти всех клиник в составе Клиники Тартуского университета выразили недоверие председателю правления медицинского учреждения Прийту Ээлмяэ, который сообщил им о решении сократить должности всех заведующих клиниками.

Заведующие 16 клиниками направили в пятницу письмо в совет Клиники Тартуского университета, предложив освободить возглавляющего клинику с конца 2018 года Ээлмяэ от занимаемой должности.

Все подписавшиеся под заявлением также работают профессорами на медицинском факультете Тартуского университета.