Совет ERR в ближайшее время будет обновлен

По словам председателя комиссии Ааду Муста, полномочия двух членов совета истекли или истекут в ближайшее время. В связи с этим начинается подготовка к поиску новых экспертов. ”Мы исходим из высказанного советом Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации пожелания, согласно которому новыми членами могли бы стать медиа-эксперт с финансово-экономическим опытом и эксперт, изучавший социальную роль медиа или сферу СМИ в целом. Последний мог бы обладать авторитетом в обществе и опытом работы в академической сфере”, — отметил Муст.

Срок полномочий члена совета Агу Ууделеппа истек 4 февраля. Полномочия эксперта по новым СМИ Пилле Пруулманн-Венгерфельдт действительны до 26 мая.

В совет ERR входят по одному представителю от каждой фракции Рийгикогу и четыре признанных эксперта в области телерадиовещания. Полномочия представителей парламента действуют до истечения полномочий созыва Рийгикогу, полномочия экспертов — в течение пяти лет.

Членом совета ERR не может стать член правления корпорации, прокурист или аудитор, член руководящего органа лица, предоставляющего медиа-услуги, физическое лицо-предприниматель в значении лица, оказывающего медиа-услуги. Член совета не может находиться в договорных отношениях с каким-либо лицом, оказывающим медиа-услуги, быть пайщиком, акционером или членом лица, оказывающего медиа-услуги; он не может быть членом правительства.

Членов совета ERR назначает Рийгикогу по предложению комиссии по культуре. Документы кандидатов должны быть представлены комиссии к 31 марта. Комиссия примет решение в начале апреля. Законопроекты рассматриваются в одном чтении. Для принятия постановления требуется большинство голосов Рийгикогу.