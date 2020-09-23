Сотрудники Ляэне-Таллиннской центральной больницы заболели коронавирусом

Три работника центра лечения бесплодия Ляэне-Таллиннской центральной больницы заболели коронавирусом, сообщает больница. Работа центра реорганизована.
Прием новых пациентов в центре временно приостановлен. В настоящее время осуществляются только те процедуры, которые уже были начаты и которые необходимо довести до конца. Сотрудники центра проинформируют об этом пациентов, которые придут на прием в ближайшие дни.
Центр отмечает, что принял все дополнительные меры инфекционного контроля для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Больные сотрудники направлены на домашнее лечение. Весь персонал центра прошел тестирование на COVID-19. В ближайшее время работникам будут проведены повторные тесты.
Пациентов, посетивших центр репродуктивной медицины в промежутке с 14 по 22 сентября, просят следить за своим здоровьем и в случае появления признаков болезни обратиться к семейному врачу.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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