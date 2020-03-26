26.03.2020, 15:41

Сотрудник скорой помощи: бесплатная еда и льготы для медиков — пиар, лучше помогите пенсионерам и безработным

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Евгений Вайсбейн
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Сотрудник скорой помощи: бесплатная еда и льготы для медиков — пиар, лучше помогите пенсионерам и безработным
Евгений Вайсбейн

Медбрат Таллиннской скорой помощи Евгений Вайсбейн поделился мнением на странице в Facebook, RusDelfi публикует его реплику с разрешения автора.

Евгений считает, что магазинам и кафе стоит подумать не только о медиках, но и о пенсионерах, а также о тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за чрезвычайного положения.

"Я работник скорой помощи. Нас кормят La Tabla, SushiShop, Circle K поит бесплатным кофе, Rimi будет предлагать орехи и фрукты. Но давайте задумаемся на секунду, мы (сотрудники скорой помощи) не единственные, кто нуждается в поддержке, я не видел ещё пока ни одной новости о том, что кто-то так же будет снабжать пенсионеров продуктами. Помимо нашей оперативной службы есть ещё и полиция, и спасатели, и многие другие. Давайте не забывать, что сейчас волна безработицы и многие остались или останутся голодными.

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Circle K делал для нас всегда 50% скидки на кофе. Сейчас предлагает кофе бесплатно. Спасибо им. Мне кажется, что делают остальные — это пиар, так как до введения режима ЧП — всем было плевать на оперативные службы, а тут резко все вспомнили о том, что мы есть.

Лично я не нуждаюсь в этих льготах и считаю, что те, кто не испытывает в этом острой нужды, тоже не должны жадничать. (Это не касается семей с финансовыми трудностями, среди наших коллег тоже есть нуждающиеся). Я откажусь от своих слов о пиаре, если после пандемии предлагаемые льготы сохранятся, а пока так", — написал Вайсбейн.

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