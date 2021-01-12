Сотрудница Нарвской больницы после вакцинации: все было добровольно, чувствую себя отлично

"Сегодня в Нарвской больнице вакцинировали работников администрации и канцелярии. Разумеется, тех, кто выразил желание", — рассказала RusDelfi Евгения Парв, специалист по коммуникации Нарвской больницы.
По ее словам, до прививки не нужно было как-то себя сдерживать, например, можно было есть и пить. "Укол не чувствуется вообще, на всякий случай медсестра приносит адреналин, но в нашей больнице не было пока никаких сильных аллергических реакций, даже при вакцинации медиков-аллергиков. Рука не болит, чувствую себя отлично", — продолжила Евгения.
Почему она решила вакцинироваться? "Потому что я доверяю официальной медицине, потому что я много читала об этой конкретно вакцине, много слушала нашего генетика Наталью Первякову. К тому же, мне 41 год, у меня есть хронические заболевания и я работаю в больнице. Мне спокойнее обезопасить себя", — заключила она.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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