Сотни таллиннских школьников получат в подарок ранцы

В этом году кампания ”Школьный ранец 2020” пройдет иначе, чем обычно. Завтра, 28 июля, 401 укомплектованный всем необходимым ранец будет символично передан отделам соцобеспечения районов Таллинна в отделении Таллиннского общества Красного креста (ул. Эха, 8).
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, кампания ”Школьный ранец” предназначена, прежде всего, для того, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей. ”Мы также хотим подчеркнуть важность образования и поддержать стремление детей к учебе”, — отметила Бетина Бешкина.
В связи с опасностью распространения коронавируса, в этом году было решено отменить традиционное совместное мероприятие в кинотеатре Coca Cola Plaza; семьи получат рюкзаки для своих детей в отделе соцобеспечения по месту жительства.
Заместитель председателя правления Таллиннского общества Красного креста Пеэтер Лепп сказал, что кампания является хорошим примером сотрудничества местного самоуправления и Таллиннского общества Красного креста, включая большой вклад добровольцев, который находит в обществе все больше поддержки.
”Новехонький ранец, наполненный всеми необходимыми школьными принадлежностями — отличный подарок идущим в школу детям, и радость в глазах детей является лучшей наградой для всех благотворителей”, — прокомментировал Пеэтер Лепп.
В этом году Таллинн профинансирует программу ”Школьный ранец” 17 481 евро, списки нуждающихся в помощи семей составляют районные отделы соцобеспечения. Закупкой ранцев и необходимых школьных принадлежностей, а также упаковкой занимается Таллиннское общество Красного креста совместно с добровольцами.
Кампания школьных ранцев ”Ранец” началась в Таллинне в 1994.
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