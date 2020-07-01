Сотни представителей силовых структур со всего мира вынуждены отменить поездку в Эстонию

"По причине коронавируса нам пришлось отменить конференцию. Очень жаль - на подготовку ушло много труда", - констатирует президент европейского отделения ассоциации выпускников академии, руководитель отдела по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро.

Была подготовлена пятидневная программа, которая включала помимо выступлений и дискуссий, к примеру, прием у мэра Таллинна и традиционный пятикилометровый забег в парке Кадриорг. Приглашения были разосланы в числе прочих также руководителям ФБР, Европола и FRONTEX.

Центральными темами конференции должны были стать борьба с гибридными угрозами и отмыванием денег, защищенность границ, киберпреступность.

Следующая конференция должна состояться в будущем году в Хорватии. Эстония остается в запасе, хотя, как показывает практика, от чести провести конференцию государство, получившее такое право, не отказывается.

Один раз подобное мероприятие в Эстонии уже проходило, это было осенью 2007 года. Та конференция была юбилейной, 25-й по счету, и впервые проходила в стране Восточной Европы.

Академию ФБР в различные годы закончили 25 представителей Эстонии.