01.07.2020, 19:52

Сотни представителей силовых структур со всего мира вынуждены отменить поездку в Эстонию

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Кярт Анвельт
EST 2
Сотни представителей силовых структур со всего мира вынуждены отменить поездку в Эстонию
Ricardo B. Brazziell, AP

Из-за коронавируса отменена запланированная в Эстонии на сентябрь крупномасштабная конференция международной ассоциации (FBI National Academy Associates), объединяющей выпускников американской Государственной академии ФБР. На мероприятие ожидалось прибытие до 400 сотрудников правоохранительных органов из различных стран.

"По причине коронавируса нам пришлось отменить конференцию. Очень жаль - на подготовку ушло много труда", - констатирует президент европейского отделения ассоциации выпускников академии, руководитель отдела по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро.

Была подготовлена пятидневная программа, которая включала помимо выступлений и дискуссий, к примеру, прием у мэра Таллинна и традиционный пятикилометровый забег в парке Кадриорг. Приглашения были разосланы в числе прочих также руководителям ФБР, Европола и FRONTEX.

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Центральными темами конференции должны были стать борьба с гибридными угрозами и отмыванием денег, защищенность границ, киберпреступность.

Следующая конференция должна состояться в будущем году в Хорватии. Эстония остается в запасе, хотя, как показывает практика, от чести провести конференцию государство, получившее такое право, не отказывается.

Один раз подобное мероприятие в Эстонии уже проходило, это было осенью 2007 года. Та конференция была юбилейной, 25-й по счету, и впервые проходила в стране Восточной Европы.

Академию ФБР в различные годы закончили 25 представителей Эстонии.

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