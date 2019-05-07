Сотни пожилых людей закончили университет в Кесклинне

Во время выпускного акта в Замке Глена свидетельства получили пожилые люди, которые целый год посещали лекции университета в Доме Хопнера.

”Очень приятно, что начавший свою работу в 2013 году Университет для старшего поколения в Кесклинне до сих пор пользуется большой популярностью. Поэтому занятия в университете обязательно продолжатся и в следующем учебном году. Мы надеемся, что среди слушателей университета будут как новые лица, так и сегодняшние выпускники, которые своим примером показывают другим, что учиться можно всю жизнь”, — отметила заместитель старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Русскоязычную группу поприветствовал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, который отметил: ”Учеба и постоянное самосовершенствование являются важной частью нашей жизни вне зависимости от возраста. И если для детей и молодежи учеба кажется естественным делом, то на студентов в возрасте часто смотрят странным взглядом — мол, и мудрости, и умений у них уже должно быть достаточно. На самом деле важно учиться и в почтенном возрасте, когда учеба является не рутиной, а осознанным действием. А что еще важнее — учеба помогает людям в нашем постоянно стареющем обществе быть бодрыми и принимать старость достойно”.