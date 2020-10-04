Сотни миллионов — в бетон. Смотрите, какие крупные объекты будут построены или реновированы в Эстонии в ближайшие годы

"В ближайшие годы в сфере инвестиций на первом месте больницы. Самым крупным проектом в ближайшие годы является Таллиннская больница, в то же время значительная часть средств будет направлена и за пределы столицы. В Вильянди будет построена новая уездная больница, центр здоровья и реновирован психиатрический центр. Также получат поддержку отделения экстренной медицины Хийумааской и Ярвамааской больниц, Северо-эстонская региональная больница, Ида-Вируская центральная больница и Клиника Тартуского университета. Эти работы будут финансироваться в том числе и из фондов Евросоюза", — сказал министр госуправления Яак Ааб.

По словам министра, увеличение госинвестиций оживит экономику. "В связи с коронакризисом в частном секторе сократились заказы на строительство объектов недвижимости. В то же время строительный сектор вносит существенный вклад в экономику Эстонии и обеспечение трудовой занятости".

Ааб также сообщил, что в программе инвестиций значатся несколько зданий полиции, погранохраны и спасателей. В столице на улице Ядала построят единый комплекс Департамента полиции и погранохраны. Современное здание, где разместятся пограничники, полиция и спасатели будет возведено в Килинги-Нымме. Из менее крупных объектов будет отремонтирован, например, Таллиннский маяк. В столице появятся две современные государственные гимназии. В планах также реконструкция общежитие студентов Академии внутренней безопасности на улице Касе.

В подведомственной Министерству культуры сфере в ближайшие годы будет реновирована Национальная библиотека и Таллиннский дом искусства (Tallinna kunstihoone), построено здание для студий Национального телерадиовещания (ERR).

К тому же в планах госинвестиций ремонт помещений Госканцелярии и реконструкция Дома эстляндского рыцарства (Rüütelkonna hoone), который при сохранении своего исторического облика станет государственной представительской резиденцией.