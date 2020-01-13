Состояние выжившей в тяжелой аварии на Сааремаа женщины по-прежнему тяжелое

В результате столкновения легковых автомобилей Audi и Volvo погибли находившиеся в Volvo 27-летняя женщина-водитель, 58-летняя женщина и девятимесячный ребенок. Водитель Audi и другая пассажирка Volvo (37-летняя женщина) были доставлены в больницу.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, Керстин Мересма, насколько известно полиции, состояние как женщины, так и мужчины по-прежнему тяжелое.

Также она отметила, что и водитель, и пассажиры Volvo использовали защитные снаряжения в соответствии с требованиями.

У водителя другого автомобиля сразу на месте было установлено алкогольное опьянение, которое по предварительной оценке составляет примерно 3,7 промилле. ”У нас есть предварительная оценка врачей о том, что мужчина был пьян, но точный ответ даст экспертиза”, — пояснила Мересма.

”Полиция каждый день задерживает пьяных водителей и видит, что часто у этих людей имеются очень серьезные проблемы с алкоголем. Они пьяны не только за рулем. В таких случаях человеку может помочь только лечение в частности и профилактика алкоголизма в обществе в целом”, — добавила представитель полиции.

До того, как совершить аварию, водитель Audi пытался скрыться от полицейского патруля.

”Примерно за десять километров до места происшествия патрульные полицейские при помощи ручного радара зафиксировали, что автомобиль Audi двигался со скоростью 138 км/ч. Полицейские последовали на микроавтобусе за Audi, но потеряли его из виду. Сигнал к остановке они дать не успели”, — рассказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Хенри Мурумаа.

Полицейские передали информацию об автомобиле другим своим коллегам, работавшим на данном шоссе, но те ничего сделать не успели, поскольку к этому моменту водитель Audi уже совершил аварию.