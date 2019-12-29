Состоится ли встреча премьеров РФ и ЭР? Ратас заявил о важности диалога с Россией

- Знаете, кто сказал "Премьер России Дмитрий Медведев не медведь"? Бывший премьер Тийт Вяхи, он предлагает вам встретиться с российским коллегой. Что ответите, вы готовы к такой встрече?

- Никакой подготовки к этому сейчас не ведется, но в этом году состоялась встреча президента нашей республики с президентом Российской Федерации, который также получил приглашение приехать в Эстонию в 2020 году, министр иностранных дел Эстонии тоже пригласил своего российского коллегу. Я считаю, что у нас с Евросоюзом очень четкие и конкретные позиции, и я только поддерживаю ведение диалога с нашими соседями. Буквально на днях, перед Рождеством, я встретился с представителями сету, у которых было много конкретных вопросов: как пересекать границу, чтобы навестить родственников, как пересекать границу, чтобы посетить кладбище. Два соседних государства, разумеется, должны решить подобные каждодневные вопросы. Я считаю, что лучше вступить в этот диалог, чем не вести его вообще.

- Возможный визит Путина в Тарту важен для Эстонии?