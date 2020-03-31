"Соседи шумят, дети учатся, а я работаю дома". Полиция максимально подробно объясняет, что делать с буйными соседями во время ЧП

"В связи с чрезвычайным положением в стране и ситуацией, когда многие вынуждены работать из дома, есть какие-либо рекомендации со стороны правоохранительных органов к населению по поводу соблюдения правил и норм проживания?" — спрашивает Ольга (имя изменено, фамилия и имя редакции известны).

По ее словам, соседи сверху создают невыносимые условия для нахождения в собственной квартире: доносятся постоянный грохот, топот, удары, громкая музыка. "А если в соседней квартире в течение всего этого дневного времени находится больной человек, которому нужен покой, или человек, который должен дистанционно из квартиры общаться с людьми, или ребенок, который должен обучаться дистанционно? Как быть в такой ситуации и куда обращаться за помощью?" — спрашивает она.

RusDelfi отправил вопрос Ольги в Департамент полиции и погранохраны. "Действующее чрезвычайное положение изменило обычный ритм жизни очень многих людей. Многие люди работают дома удаленно, отправлены в отпуск, находятся дома после возвращения из-за границы, болеют, дети также намного больше времени дома и находятся на дистанционном обучении, — говорит руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Эркко Пийримяги. — Особенно в квартирном доме общий шумовой фон может быть выше обычного и разные люди воспринимают понятие шума по-разному. Кому-то мешает очень громкая музыка, что абсолютно понятно, а кому-то некомфортно, когда в квартире сверху дети играют или бегают по квартире, чего обычно в дневное время не было, так как дети находились в школе или детском саду".