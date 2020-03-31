31.03.2020, 07:55

"Соседи шумят, дети учатся, а я работаю дома". Полиция максимально подробно объясняет, что делать с буйными соседями во время ЧП

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Фото носит иллюстративный характерFoto: Priit Simson

Читательница RusDelfi пожаловалась на недобросовестных соседей, которые громко слушают музыку и топают. Полиция дает рекомендации, что делать в данной ситуации.

"В связи с чрезвычайным положением в стране и ситуацией, когда многие вынуждены работать из дома, есть какие-либо рекомендации со стороны правоохранительных органов к населению по поводу соблюдения правил и норм проживания?" — спрашивает Ольга (имя изменено, фамилия и имя редакции известны).

По ее словам, соседи сверху создают невыносимые условия для нахождения в собственной квартире: доносятся постоянный грохот, топот, удары, громкая музыка. "А если в соседней квартире в течение всего этого дневного времени находится больной человек, которому нужен покой, или человек, который должен дистанционно из квартиры общаться с людьми, или ребенок, который должен обучаться дистанционно? Как быть в такой ситуации и куда обращаться за помощью?" — спрашивает она.

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RusDelfi отправил вопрос Ольги в Департамент полиции и погранохраны. "Действующее чрезвычайное положение изменило обычный ритм жизни очень многих людей. Многие люди работают дома удаленно, отправлены в отпуск, находятся дома после возвращения из-за границы, болеют, дети также намного больше времени дома и находятся на дистанционном обучении, — говорит руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Эркко Пийримяги. — Особенно в квартирном доме общий шумовой фон может быть выше обычного и разные люди воспринимают понятие шума по-разному. Кому-то мешает очень громкая музыка, что абсолютно понятно, а кому-то некомфортно, когда в квартире сверху дети играют или бегают по квартире, чего обычно в дневное время не было, так как дети находились в школе или детском саду".

"Быстрее всего можно найти решение, обратившись к соседям напрямую, вежливо объяснить им ситуацию и попросить не шуметь. Также за помощью можно обратиться в свое квартирное товарищество.

Если с конкретными соседями есть постоянные проблемы, то следует обратиться к своему участковому полицейскому, который проведет беседу с нарушителем, выяснит ситуацию, а в случае повторных нарушений соседа можно будет привлечь к ответственности.

Контактные данные участковых полицейских, отвечающих за конкретный район, номера их телефонов и адреса электронной почты есть на сайте полиции. Необходимую информацию можно получить и по телефону информации Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает в будние дни с 9 до 17 часов.

Если руководство квартирного товарищества не хочет помогать жильцу в решении проблем, то здесь стоит уже вопрос о компетенции этого руководства и эту проблему следует решать внутри товарищества. В каждом квартирном товариществе должен быть устав, который регулирует отношения членов этого товарищества (собственников квартиры) и правила совместного проживания, в том числе пункт, касающийся шума в дневное время.

Помочь советом и юридической консультацией может Союз квартирных товариществ Эстонии.

Статьи 30-33 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе разъясняют, какие права и обязанности есть у собственника квартиры и на каких основаниях можно потребовать отчуждения квартиры.

Провести отчуждение проблемной квартиры можно через суд.

Если кто-то из соседей, например, слушают музыку настолько громко и в дневное время, что находиться в соседних квартирах невозможно, а соседи сами никак не реагируют на просьбы прекратить шум, или это, например, пожилой человек, который сам не может пойти к соседям, то следует позвонить на 112.

В некоторых случаях для прекращения шума полиция забирала на хранение источники шума, например, колонки. Были и случаи, когда по такому вызову обнаруживался человек, числящийся в розыске.

В полицию следует обязательно обращаться, если между соседями возник конфликт, когда имеет место применение физического насилия, угрозы, которые по мнению жертвы могут быть реальными, порча имущества. В этом случае следует сразу вызвать на место полицию по номеру 112.

Если шум обусловлен строительством или домашними животными, то в Таллинне следует обратиться в Муниципальную полицию на круглосуточный номер 14410. Надзор за строительными работами и содержанием домашних животных осуществляет местное самоуправление, у которого есть полномочия вмешаться и при необходимости начать производство.

Однако, бывало и наоборот. Например, один человек вызвал полицию, так как в соседней квартире стучали по батарее, что мешало другим жильцам. Прибывшая на место полиция обнаружила, что каким образом пожилая женщина звала на помощь".

"Нынешнее положение дел ново для всего общества и ситуация, когда люди должны находиться долгое время дома, может стать причиной недопониманий и даже конфликтов между соседями, поэтому призываю всех быть более внимательными, вежливыми и чуткими по отношению к окружающим", — резюмировал Пийримяги.

Для справки


Статья 30. Права квартирного собственника

(1) Квартирный собственник имеет право:

1) использовать предмет особой собственности по своему усмотрению настолько, насколько это не противоречит закону или оправданным интересам третьего лица;

2) использовать предмет долевой собственности согласно его назначению.

(2) Квартирный собственник может потребовать, чтобы предмет особой собственности и долевой собственности использовался согласно закону и согласно соглашениям квартирных собственников и уставу квартирного товарищества. Если использование предмета особой собственности и долевой собственности не урегулировано, то исходят из интересов квартирных собственников.

(3) Права, установленные в настоящей статье, имеет также лицо, использующее квартирную собственность.

(4) Требование, установленное в части 2 настоящей статьи, может представить также квартирное товарищество.

Статья 31. Обязанности квартирного собственника

(1) Квартирный собственник обязан:

1) держать предмет особой собственности в порядке и при использовании него и предмета долевой собственности воздерживаться от деятельности, действие которой на других

квартирных собственников, превышает воздействия, возникающие от обычного использования собственности;

2) переносить воздействия, которые укладываются в пределы, названные в пункте 1 настоящей части;

3) позволять использовать предмет особой собственности другим лицам, если это необходимо для содержания предмета долевой собственности в порядке. Возникший в результате этого ущерб следует возместить собственнику.

(2) При содержании предмета особой собственности в порядке, квартирный собственник, в числе прочего, обязан поддерживать в его пределах такую температуру и влажность воздуха, которые обеспечивают сохранение предмета долевой собственности и использовать другие предметы особых собственностей согласно их назначению и без чрезмерных расходов.

(3) При выполнении обязанностей, установленных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, применяются положения статьи 143 Закона о вещном праве.

(4) Квартирный собственник обязан обеспечить, чтобы члены его семьи, временные жители и лица, использующие квартирную собственность, соблюдали положения частей 1 и 2 настоящей статьи.

(5) Квартирный собственник обязан организовать управление своей квартирной собственностью также в период, когда он сам пребывает вдали от неё.

ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ КВАРТИРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 32. Представление требования об отчуждении квартирной собственности

(1) Если квартирный собственник неоднократно нарушал свои обязанности в отношении другого квартирного собственника или квартирного товарищества и если квартирные собственники больше не считают возможным его принадлежность к квартирным собственникам, то они могут потребовать, чтобы он отчуждал свою квартирную собственность.

(2) Требование об отчуждении можно прежде всего представить, если квартирный собственник:

1) неоднократно не выполнял обязанности, установленные в статье 31 настоящего Закона;

2) по меньшей мере свыше трёх месяцев задерживал с оплатой хозяйственных расходов за шесть месяцев; или

3) существенно нарушает своей деятельностью осуществление других квартирных собственностей.

(3) Решение о представлении требования, установленного в части 1 настоящей статьи, принимается на основании большинства голосов квартирных собственников.

(4) Представление требования, установленного в части 1 настоящей статьи, не может быть исключено или ограничено соглашением квартирных собственников.

(5) Если недвижимая собственность разделена на две квартирных собственности, то требование, установленное в части 1 настоящей статьи, может представить один квартирный собственник против другого.

Статья 33. Требование исполнения решения

(1) Если нарушивший обязанность квартирный собственник не отчуждает квартирную собственность не позднее чем по прошествии трёх месяцев с момента представления требования, то суд принимает решение об отчуждении на основании иска по меньшей мере одного квартирного собственника или квартирного товарищества. При вынесении решения суд исходит из обстоятельств, являющихся основанием для требования об отчуждении.

(2) Срок, названный в первом предложении части 1 настоящей статьи, не должен соблюдаться, если квартирный собственник известил, что он отказывается от отчуждения.

(3) Иск, названный в части 1 настоящей статьи, следует представить до прошествия одного года с момента представления требования.

(4) Квартирный собственник или квартирное товарищество может потребовать исполнения судебного решения в порядке, установленном в Кодексе об исполнительном производстве.

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