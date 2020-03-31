"Соседи шумят, дети учатся, а я работаю дома". Полиция максимально подробно объясняет, что делать с буйными соседями во время ЧП

квартирных собственников, превышает воздействия, возникающие от обычного использования собственности;
2) переносить воздействия, которые укладываются в пределы, названные в пункте 1 настоящей части;
3) позволять использовать предмет особой собственности другим лицам, если это необходимо для содержания предмета долевой собственности в порядке. Возникший в результате этого ущерб следует возместить собственнику.
(2) При содержании предмета особой собственности в порядке, квартирный собственник, в числе прочего, обязан поддерживать в его пределах такую температуру и влажность воздуха, которые обеспечивают сохранение предмета долевой собственности и использовать другие предметы особых собственностей согласно их назначению и без чрезмерных расходов.
(3) При выполнении обязанностей, установленных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, применяются положения статьи 143 Закона о вещном праве.
(4) Квартирный собственник обязан обеспечить, чтобы члены его семьи, временные жители и лица, использующие квартирную собственность, соблюдали положения частей 1 и 2 настоящей статьи.
(5) Квартирный собственник обязан организовать управление своей квартирной собственностью также в период, когда он сам пребывает вдали от неё.
ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ КВАРТИРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 32. Представление требования об отчуждении квартирной собственности
(1) Если квартирный собственник неоднократно нарушал свои обязанности в отношении другого квартирного собственника или квартирного товарищества и если квартирные собственники больше не считают возможным его принадлежность к квартирным собственникам, то они могут потребовать, чтобы он отчуждал свою квартирную собственность.
(2) Требование об отчуждении можно прежде всего представить, если квартирный собственник:
1) неоднократно не выполнял обязанности, установленные в статье 31 настоящего Закона;
2) по меньшей мере свыше трёх месяцев задерживал с оплатой хозяйственных расходов за шесть месяцев; или
3) существенно нарушает своей деятельностью осуществление других квартирных собственностей.
(3) Решение о представлении требования, установленного в части 1 настоящей статьи, принимается на основании большинства голосов квартирных собственников.
(4) Представление требования, установленного в части 1 настоящей статьи, не может быть исключено или ограничено соглашением квартирных собственников.
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