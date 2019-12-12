Соседи о погибшей в пожаре семье: Каролина и Сергей были так рады, когда переехали в этот дом

27-летняя Каролина Цветкова работала продавцом в Ihaste Konsum. "Когда дети приходили в гости на работу, они постоянно кричали "Мама-мама-мама!" у ее кассы", — говорит один из знакомых. Каролина всегда улучала минуту, чтобы отвлечься от кассового аппарата и уделить внимание детям. Даже малютке, которого молодой матери время от времени также приходилось кормить грудью.

"Она была такой... знаете, с открытой русской душой, — охарактеризовал Каролину один знакомый. — Работала хорошо, была общительной, улыбчивой, приятной и быстрой. Легко вписывалась в коллектив".

38-летний отец семейства Сергей Цветков уже успел создать себе среди соседей репутацию деятельного работника: помогал соседям, дом, которых расположен через перекресток, участвовал в обустройстве внешнего фасада их дома.

"Дети у нас играли вместе. То у них во дворе, то здесь", — вспоминает сосед.

Большая потеря для всех



За садовой изгородью сгоревшего дома после полудня собралась компания из шести человек. Это были школьные друзья Каролины.