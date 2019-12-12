Соседи о погибшей в пожаре семье: Каролина и Сергей были так рады, когда переехали в этот дом

Трое маленьких мальчиков. Мать. Отец. Дом, который считали своим домом девять месяцев, и жизнь, которая, казалось, шла только в гору. Все вышеперечисленное было перечеркнуто лишь одним стечением обстоятельств, где слагаемыми выступили холодильник, насколько известно, отсутствующий датчик дыма и оказавшееся поздним время.
27-летняя Каролина Цветкова работала продавцом в IhasteKonsum. "Когда дети приходили в гости на работу, они постоянно кричали "Мама-мама-мама!" у ее кассы", — говорит один из знакомых. Каролина всегда улучала минуту, чтобы отвлечься от кассового аппарата и уделить внимание детям. Даже малютке, которого молодой матери время от времени также приходилось кормить грудью.
"Она была такой... знаете, с открытой русской душой, — охарактеризовал Каролину один знакомый. — Работала хорошо, была общительной, улыбчивой, приятной и быстрой. Легко вписывалась в коллектив".
38-летний отец семейства Сергей Цветков уже успел создать себе среди соседей репутацию деятельного работника: помогал соседям, дом, которых расположен через перекресток, участвовал в обустройстве внешнего фасада их дома.
"Дети у нас играли вместе. То у них во дворе, то здесь", — вспоминает сосед.
Большая потеря для всех
За садовой изгородью сгоревшего дома после полудня собралась компания из шести человек. Это были школьные друзья Каролины.
"Мы ходили вместе в гимназию Раади, дальше учились в школе Пушкина, — поделилась воспоминаниями о погибшей 27-летняя Оксана, её школьная подруга. — Мы не всегда были подругами, но все-таки общались. Иногда мы виделись и разговаривали, но ежедневно не общались. В последний раз я встречалась с Каролиной тогда, когда мы обе еще были беременны. Узнавали, у кого какого пола будет ребенок. Просто так немного поболтали".
С детьми и мужем школьной подруги Оксана не сталкивалась, поэтому не смогла ничего сказать о них. А в адрес Каролины были только хорошие слова. "Хороший, душевный человек. Плохого сказать точно нечего, — отметила женщина со слезами на глазах. — У меня у самой тоже двое детей, так жаль. Без слез сейчас не могу смотреть на этот дом".
Возле дома в течение дня образовался настоящий мемориал с принесенными матерью Каролины конфетами, игрушками и кладбищенскими свечами. Пара среднего возраста вспоминает погибшую семью добрыми словами.
"Мы не так много общались, но все-таки они были соседями, знакомыми, — отметил живущий через пару дворов от сгоревшего дома мужчина. — Они ведь были такие молодые. Мы встречались больше в магазине, где Каролина стояла на кассе. Она всегда была очень вежливой".
Женщина со слезами на глазах вспоминает как счастлива была переехавшая в дом семья. "Каролина и Сергей были очень рады, когда они получили это дом. Это было видно. Семья была такой счастливой. Как ужасно. Это большая потеря для всех!"
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