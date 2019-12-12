Соседи о погибшей в пожаре семье: Каролина и Сергей были так рады, когда они получили этот дом

Трое маленьких мальчиков. Мать. Отец. Дом, который считали своим домом девять месяцев, и жизнь, которая, казалось, шла только в гору. Все вышеперечисленное было перечеркнуто лишь одним стечением обстоятельств, где слагаемыми выступили холодильник, насколько известно, отсутствующий датчик дыма и оказавшееся поздним время.
27-летняя мать семейства Каролина Цветкова работала продавцом в IhasteKonsum. "Когда дети приходили в гости на работу, они были "Мама-мама-мама!" у ее кассы", — описал сталкивавшийся по работе с трагически погибшей в ночном пожаре Каролиной человек ее мальчиков, которых вместе с супругом Сергеем время от времени можно было найти в гостях на рабочем месте женщины. Каролина всегда улучала минуту, чтобы из-за кассового аппарата уделить внимание детям. Даже малютке, которого молодой матери время от времени также приходилось между трудовыми обязанностями кормить грудью.
"Она была с такой открытой русской душой, — охарактеризовал Каролину один знакомый. — Работала хорошо — она была общительной, улыбчивой, приятной и быстрой. Легко вписывалась в коллектив".
38-летний отец семейства, домохозяин Сергей Цветков уже успел создать себе среди соседей репутацию деятельного работника: соседи, дом которых расположен через перекресток, в летний период получили его помощь, когда мужчина участвовал в строительстве внешнего фасада соседского дома.
"Дети у нас играли вместе. То там во дворе, то здесь", — вспомнил сосед, ребенок как раз сновал вокруг него.
Большая потеря для всех
За садовой изгородью сгоревшего дома после полудня собралась компания из шести человек. Это были школьные друзья Каролины.
"Мы начинали вместе в гимназии Раади, дальше учились вместе в школе Пушкина, — поделилась воспоминаниями о погибшей молодой матери 27-летняя Оксана, школьная подруга. — Мы не всегда были регулярными подругами, но все-таки долговременными. Иногда мы виделись, общались и разговаривали, но ежедневно не общались. В последний раз я встречалась с Каролиной тогда, когда мы обе еще были беременны. Спросили, у кого какого пола будет ребенок. Просто так немного поболтали".
С детьми и мужем школьной подруги Оксана в рамках мимолетных разговоров не сталкивалась, поэтому она не смогла ничего сказать о них более подробно. А в адрес Каролины у нее были только хорошие слова. "Хороший, душевный человек. Плохого сказать точно нечего, — отметила женщина со слезами на глазах. — У меня у самой тоже двое детей, так жаль. Без слез сейчас не могу смотреть на этот дом".
Возле дома в течение дня образовался мемориал в виде холмика, который покрыт принесенными матерью Каролины конфетами, игрушками и поставленными жильцами соседних домов кладбищенскими свечами. Парочка среднего возраста, у женщины в руках поминальная свеча, вспомнила погибшую семью добрыми словами.
"Мы не так много общались, но все-таки они были соседями, знакомыми семьи, — отметил живущий через пару дворов от сгоревшего дома мужчина. — Они ведь были такие свежие. Мы встречались больше в магазине, где Каролина обслуживала кассовую ленту. Она была очень вежливой".
Женщина, по щеке которой катилась слеза, сказала, что переехавшая в дом молодая семья, на их взгляд, была счастливой. "Каролина и Сергей были очень рады, когда они получили это место. Это было видно. Семья была такой счастливой. Как ужасно. Это большая потеря для всех!"
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