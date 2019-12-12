Соседи о погибшей в пожаре семье: Каролина и Сергей были так рады, когда они получили этот дом

27-летняя мать семейства Каролина Цветкова работала продавцом в Ihaste Konsum. "Когда дети приходили в гости на работу, они были "Мама-мама-мама!" у ее кассы", — описал сталкивавшийся по работе с трагически погибшей в ночном пожаре Каролиной человек ее мальчиков, которых вместе с супругом Сергеем время от времени можно было найти в гостях на рабочем месте женщины. Каролина всегда улучала минуту, чтобы из-за кассового аппарата уделить внимание детям. Даже малютке, которого молодой матери время от времени также приходилось между трудовыми обязанностями кормить грудью.

"Она была с такой открытой русской душой, — охарактеризовал Каролину один знакомый. — Работала хорошо — она была общительной, улыбчивой, приятной и быстрой. Легко вписывалась в коллектив".

38-летний отец семейства, домохозяин Сергей Цветков уже успел создать себе среди соседей репутацию деятельного работника: соседи, дом которых расположен через перекресток, в летний период получили его помощь, когда мужчина участвовал в строительстве внешнего фасада соседского дома.

"Дети у нас играли вместе. То там во дворе, то здесь", — вспомнил сосед, ребенок как раз сновал вокруг него.

Большая потеря для всех

За садовой изгородью сгоревшего дома после полудня собралась компания из шести человек. Это были школьные друзья Каролины.