15.08.2020, 20:05

Соревнования по катанию на роликах нарушат 16 августа движение в Харьюмаа


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rullidel minema
Foto: Andres Putting

В воскресенье, 16 августа в Харьюском уезде состоятся соревнования по катанию на роликах Tallinna rahvasõit, которые будут сопряжены с ограничениями скорости и временными остановками движения.

Мероприятие продлится с 8 до 14 часов, пишет RusERR. Соревновательная трасса пройдет по маршруту Суур-Сыямяэ – Соодевахе – Лагеди – Юри – Арукюла – Перила – Вайда.

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