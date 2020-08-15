15.08.2020, 20:05
Соревнования по катанию на роликах нарушат 16 августа движение в Харьюмаа
В воскресенье, 16 августа в Харьюском уезде состоятся соревнования по катанию на роликах Tallinna rahvasõit, которые будут сопряжены с ограничениями скорости и временными остановками движения.
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