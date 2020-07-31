Соревнования парамедиков по профессиональному мастерству выиграла команда "K-komando"

Соревнования, которые проходили во второй раз, организовали специалисты Департамента полиции и погранохраны, Региональной больницы (PERH), Кайтселийта и Центра разминирования Спасательного департамента.

Целью соревнований была тренировка навыков и повышение компетенции парамедиков Департамента полиции и погранохраны, повышение качества оказания первой медицинской помощи, а также привлечение внимания на значимость тактической медицины в опасных ситуациях.

По словам главного организатора соревнований, представителя Региональной больницы Хейко Порвала, в этом году уровень участников был заметно выше. "Некоторым участникам пришлось столкнуться с какими-то заданиями впервые. Я был впечатлен тем, когда участник без какого- либо медицинского образования умело определил, какие лекарства и в каком количестве требуются в конкретном случае", — сказал Порвал.

Ведущий чиновник по охране правопорядка бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Рауно Роозимяги также сказал, что уровень парамедиков растет с каждым годом. "Соревнования удались и мы благодарим всех партнеров — Кайтселийт, Центр разминирования Спасательного департамента, Региональную больницу и помощников полицейских, — сказал Роозимяги. — Такие соревнования важно проводить, чтобы все, кто первыми прибывают на место события, будь то помощники полицейских или группа быстрого реагирования, умели бы помочь человеку в любой ситуации".

Руководитель Центра скорой помощи Региональной больницы Аркадий Попов, который оценивал соревнования, сказал, что участники действовали профессионально. „Все было сделано отлично! Я был рад видеть, что с заданием, которое оценивал я, все команды справились успешно. Все повреждения были обнаружены и кровотечение быстро остановлено, — сказал доктор Попов. — Парамедики необходимы, так как скорая помощь не во всех ситуациях может сразу попасть на место происшествия. В таких случаях как раз могут помочь парамедики и подготовить пострадавшего к транспортировке".

В соревнованиях приняли участие 11 команд, в том числе представители тюремной службы и погранохраны Латвии SIGMA. Команды должны были пройти 14 заданий, все из них основаны на реальных примерах из практики полицейских и парамедиков.