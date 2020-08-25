Соратники Навального просили Эстонию разрешить лечить его в Таллинне

В минувший четверт соратники Навального связались с эстонскими ведомствами и спросили, готова ли Эстония открыть воздушное пространство для транспортировки Навального в Таллинн и предоставления ему лечения.

Рейнсалу сказал, что Эстония дала свое согласие как на открытие воздушного пространства, так и на лечение.

По какой причине команда попросила помощи у Эстонии и почему в итоге Навального транспортировали в Берлин, Рейнсалу не знает. Он лишь предположил, что соратников оппозиционера привлекла хорошая ситуация с коронавирусом в Эстонии и близость к Омску.