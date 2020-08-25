Соратники Навального просили Эстонию разрешить лечить его в Таллинне
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил Delfi и EPL, что команда отравленного в России оппозиционера Алексея Навального запрашивала у правительства Эстонии разрешение на транспортировку Навального из Омска в Таллинн.
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