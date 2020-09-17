Сообщение правительства: с 25 сентября вводится общегосударственный запрет на продажу алкоголя в ночное время

Правительство утвердило общегосударственное ограничение на продажу алкоголя, которое вступит в силу c 25 сентября на 26 сентября в 00.00.

Запрет на продажу алкоголя в ночное время будет действовать с 00:00 до 10:00 во всех местах, где алкоголь продается для потребления на месте — в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах или отелях.

Ограничение действует до 24 октября (включительно), и правительство рассмотрит необходимость его продления за неделю до истечения срока действия ограничения.

”В Эстонии произошло резкое увеличение зараженных инфекцией COVID-19, поэтому восстановление общегосударственных ограничений необходимо и оправдано, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Как мы видим, коронавирус особенно быстро распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя влияет на поведение людей, способствуя распространению вируса".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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