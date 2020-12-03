Сокращение планового лечения может начаться на следующей неделе. Под ударом и неотложная помощь

"Коэффициент скорости распространения коронавируса сейчас 1,2 (т.е. один зараженный в среднем успевает заразить еще 1,2 человека — ред.), и это очень высокое значение. Если сегодня у нас больницах 200 человек, то по нынешнему прогнозу это число на следующей неделе будет приближаться к 400", — передает RusERR слова Суле.
"Для больниц нынешняя ситуация означает, что у них уже есть планы к 10 декабря увеличить фонд койко-мест [для больных COVID-19], а это несомненно повлияет и на плановое лечение", — пояснил он.
Также ситуация может отразиться на оказании неотложной помощи: "400+ койко-мест, плюс 60+ мест интенсивной терапии, плюс 100 койко-мест в отделении экстренной медицины (EMO) — это общегосударственный уровень A4, и мы будем на нем к 10 декабря. После этого уже начинаются решения, которые очень существенно влияют на плановое лечение. А дальше мы переходим на уровень A5, что влияет уже на неотложную помощь".
Суле отметил, что сейчас нет никаких признаков снижения заболеваемости коронавирусом: "В действительности мы движемся уверенно растущим темпом, а потребность в госпитализации растет даже быстрее, чем число зараженных. Если будет возникать все больше [вспышек инфекции] в учреждениях по уходу, и болезнь будет шире распространяться среди пожилых людей, то это на самом деле означает резкий скачок потребности в госпитализации, т.е. [указанные] сценарии реализуются быстрее, чем [планируется] сегодня. Сейчас мы несомненно в растущем тренде. Хотя настрой у нас положительный, на самом деле сегодня нет ни одного позитивного признака".
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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