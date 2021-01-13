Сохранение коалиции центристов с EKRE и Isamaa все еще возможно, если премьер-министром станет Майлис Репс

В коридорах Рийгикогу сейчас обсуждают два возможных варианта развития событий. Первый вариант — формирование новой коалиции Партии реформ с Центристской партией, а второй, более вероятный вариант — сохранение нынешней коалиции с новым премьер-министром.

Если коалиция продолжит существование, то новым премьер-министром могла бы стать Майлис Репс (Центристская партия). Недавно она покинула должность министра образования из-за скандала с использованием компенсации рабочих расходов в личных интересах.

Политики EKRE Март и Мартин Хельме заявили о том, что их партия останется у власти. Председатель Партии реформ Кая Каллас также сказала, что не стоит недооценивать желание находящихся у власти партий сохранить свою позицию любой ценой.

Это также объясняет, почему с затянувшегося до ночи собрания фракции Центристской партии доносились смех и спокойные разговоры, а вышедшие с собрания члены фракции были в хорошем настроении.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала главе реформистов Кае Каллас предложение сформировать правительство. Однако становится все более вероятно, что повторятся весенние события и Партия реформ вновь останется не у дел.

У реформистов все же пока есть надежда: Репс, которая возглавляет от Центристской партии переговоры по созданию нового правительства, сообщила, что сотрудничество с EKRE партия продолжать не намерена и ведет переговоры с реформистами. Но смогут ли две партии договориться — уже другой вопрос.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.