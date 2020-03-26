26.03.2020, 22:26

Соцработники теперь могут заказывать товар для подопечных в приоритетном порядке


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Tartu:Kavandatav kiletotikeeld kauplustes mõjutab ostutavasid.Pildil:Ostlemine Tartus Selveris koos ja ilma kilekottideta.
Tartu:Kavandatav kiletotikeeld kauplustes mõjutab ostutavasid.Pildil:Ostlemine Tartus Selveris koos ja ilma kilekottideta.Raivo Tasso

Начиная с 26 марта социальные работники, оказывающие помощь на дому нуждающимся в ней людям, смогут заказывать своим клиентам еду и другие товары из интернет-магазина Selver на дом.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, курирующей социальную сферу и область здравоохранения, Selver стал первой сетью розничной торговли, которая предлагает используюшим услугу домашнего ухода таллиннцам доставку в порядке приоритетной очереди там, где обычным клиентам приходится ожидать заказа неделями.

”Наша цель — ускорить и усилить процесс заказа и покупки товаров для клиентов, пользующихся услугой домашнего ухода, — сказала Бетина Бешкина. — Используя интернет-магазин, мы значительно экономим время социальных работников. Тем самым высвобождается ресурс в социальных отделах районов города и появляется возможность принять новых клиентов для оказания этой услуги. Благодаря приоритетной очереди можно быстрее заказать товар для клиентов, а предлагаемое решение по оплате покупки позволяет заказать продукты даже для тех, кто самостоятельно интернетом не пользуется, например, пожилых людей”.

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До нынешнего момента социальные работники в основном покупали товар в ближайшем от места проживания клиента магазине и доставляли его либо пешком, либо пользуясь общественным транспортом. Поскольку одному работнику разрешено доставлять клиенту не более 5 кг товаров, то за один раз обычно делали закупку лишь для одного человека. В течение дня приходилось ходить в магазины несколько раз и проводить там часы. Товары разносятся более чем 1100 клиентам, из них более 650 человек могут ответить на звонок курьера и принять товар возле двери жилища.

”В условиях чрезвычайного положения мы хотим уберечь как клиентов, пользующихся услугой ухода на дому, так и наших замечательных социальных работников от лишних контактов, — отметила Бетина Бешкина. — Поэтому e-Selver стал хорошим подспорьем. В первое время у клиентов услуги домашнего ухода есть возможность заказать товар шесть раз в месяц”.

По большей части люди, пользующиеся услугой ухода на дому, не могут выйти из квартиры, они одиноки или имеют недостатки здоровья, и без помощи города не в состоянии справляться с повседневной жизнью. Их задача — в указанное в заказе время находиться дома возле телефона, чтобы принять пакет с покупками.

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