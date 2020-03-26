Соцработники теперь могут заказывать товар для подопечных в приоритетном порядке

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, курирующей социальную сферу и область здравоохранения, Selver стал первой сетью розничной торговли, которая предлагает используюшим услугу домашнего ухода таллиннцам доставку в порядке приоритетной очереди там, где обычным клиентам приходится ожидать заказа неделями.

”Наша цель — ускорить и усилить процесс заказа и покупки товаров для клиентов, пользующихся услугой домашнего ухода, — сказала Бетина Бешкина. — Используя интернет-магазин, мы значительно экономим время социальных работников. Тем самым высвобождается ресурс в социальных отделах районов города и появляется возможность принять новых клиентов для оказания этой услуги. Благодаря приоритетной очереди можно быстрее заказать товар для клиентов, а предлагаемое решение по оплате покупки позволяет заказать продукты даже для тех, кто самостоятельно интернетом не пользуется, например, пожилых людей”.

До нынешнего момента социальные работники в основном покупали товар в ближайшем от места проживания клиента магазине и доставляли его либо пешком, либо пользуясь общественным транспортом. Поскольку одному работнику разрешено доставлять клиенту не более 5 кг товаров, то за один раз обычно делали закупку лишь для одного человека. В течение дня приходилось ходить в магазины несколько раз и проводить там часы. Товары разносятся более чем 1100 клиентам, из них более 650 человек могут ответить на звонок курьера и принять товар возле двери жилища.