Социальный дом Маарду после пожара стал непригодным для проживания

Причины пожара, начавшегося вечером в пятницу, 8 января, еще выясняются. Пожар начался на втором этаже, и затем перекинулся через окно на третий этаж. Избежать самого худшего позволила сработавшая сигнализация, а также то, что на месте находились охранники, которые оповестили жильцов о пожаре и спасли из одной горящей квартиры человека. По первоначальным данным, в доме находились 42 человека, из которых 6 были переданы скорой помощи.

”Человеческие жизни всегда являются приоритетом, и поэтому зданию и был нанесен такой большой ущерб, — объяснила руководитель отдела имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу. — Так как в здании находилось большое количество людей, спасатели в первую очередь приступили к эвакуации людей, и именно поэтому огонь успел так сильно распространиться”.

Соосалу добавила, что конструкции трехэтажного социального дома были полностью деревянными и реновированными относительно недавно. ”Третий этаж и правое крыло здания были уничтожены полностью, а использовавшаяся для тушения вода нанесла зданию повреждения вплоть до подвала. Поэтому в настоящее время здание является совершенно непригодным для проживания. Теперь в ближайшее время с помощью экспертов мы постараемся выяснить, что и в каком объеме можно будет восстановить, однако уже сейчас видно, что для этого потребуется по меньшей мере шестизначная сумма”, — отметила Соосалу.

Подробности пожара ЗДЕСЬ.