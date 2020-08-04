Социальный центр Кесклинна вновь открывает свои двери
Таллиннский социальный центр района Кесклинн (Лийвалайа, 32) после долгого перерыва вновь открыл свои двери для посетителей.
Таллиннский социальный центр района Кесклинн (Лийвалайа, 32) после долгого перерыва вновь открыл свои двери для посетителей.
”После перерыва из-за коронавируса, а затем и летних каникул, дневной уход и столовая снова откроются в нашем социальном центре на этой неделе. Однако, поскольку опасность заражения вирусом еще не исчезла, центр сначала будет работать с усиленными мерами предосторожности. Поскольку в столовой могут одновременно находиться до десяти человек, было решено увеличить время обеда. Пообедать смогут только предварительно зарегистрированные люди”, — сообщила Ану Аус, исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн.
Записаться на обед в социальном центре можно по телефону 646 6123 с 10:00 до 13:00. Желающий будет проинформирован о времени, когда он может прийти на обед. Можно пообедать на месте или же взять еду с собой в одноразовой посуде, предоставляемой центром.
При входе в социальный центр необходимо продезинфицировать руки. После каждого клиента сотрудник центра обрабатывает стулья и столы в столовой.
В августе мероприятия и кружки по интересам в социальном центре ещё не проводятся. Тем не менее, дневной уход за пожилыми людьми с деменцией открыт (Рауа, 1), а услуги прачечной предоставляются по запросу. Для получения дополнительной информации обращаться по номеру 646 6123.
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