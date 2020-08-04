Социальный центр Кесклинна вновь открывает свои двери

”После перерыва из-за коронавируса, а затем и летних каникул, дневной уход и столовая снова откроются в нашем социальном центре на этой неделе. Однако, поскольку опасность заражения вирусом еще не исчезла, центр сначала будет работать с усиленными мерами предосторожности. Поскольку в столовой могут одновременно находиться до десяти человек, было решено увеличить время обеда. Пообедать смогут только предварительно зарегистрированные люди”, — сообщила Ану Аус, исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн.

Записаться на обед в социальном центре можно по телефону 646 6123 с 10:00 до 13:00. Желающий будет проинформирован о времени, когда он может прийти на обед. Можно пообедать на месте или же взять еду с собой в одноразовой посуде, предоставляемой центром.

При входе в социальный центр необходимо продезинфицировать руки. После каждого клиента сотрудник центра обрабатывает стулья и столы в столовой.

В августе мероприятия и кружки по интересам в социальном центре ещё не проводятся. Тем не менее, дневной уход за пожилыми людьми с деменцией открыт (Рауа, 1), а услуги прачечной предоставляются по запросу. Для получения дополнительной информации обращаться по номеру 646 6123.