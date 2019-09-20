Социальный центр Хааберсти переименовали в дневной центр
По решению Таллиннского городского собрания подведомственное учреждение управы района Хааберсти — социальный центр Хааберсти переименован в дневной центр Хааберсти.
По решению Таллиннского городского собрания подведомственное учреждение управы района Хааберсти — социальный центр Хааберсти переименован в дневной центр Хааберсти.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что необходимость в изменении названия возникла в связи с тем, чтобы название соответствовало направлению деятельности учреждения и было похожим на названия других подобных учреждений столицы. "Социальный центр Хааберсти начал свою деятельность в 1998 году. На протяжении работы центра менялись как организация работы, так и предоставляемые услуги. Социальные услуги дневной центр продолжит предоставлять, но с годами значительно выросли услуги направленные на проведение досуга и социализации посетителей учреждения", — объяснил старейшина.
Старейшина добавил, что услуги социального центра доступны в основном в дневное время и слово "социальный" вызывало неправильное трактовку направленности учреждения. "Название у дневного центра по адресу Ыйсмяэ теэ 24 новое, услуги и кружки те же", успокоил старейшина и пригласил всех ознакомиться со списком услуг дневного центра Хааберсти.
По распоряжению Таллиннского городского собрания номер 39 от 19 июня 2003 года изменение названия подведомственных учреждений входит в компетенцию Таллиннского городского собрания. Социальный центр Хааберсти является подведомственным учреждением управы района Хааберсти.
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