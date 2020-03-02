Социальная комиссия Рийгикогу: для введения в Эстонии из-за коронавируса особого положения причин нет

Председатель комиссии Тынис Мёльдер сказал, что хотя риск завоза в Эстонию нового китайского вируса высок, риск эпидемического распространения болезни в Эстонии всё-таки низкий.

Как добавил Мёльдер, сама по себе болезнь не представляет на самом деле ничего экстраординарного. "Большая часть случаев заболевания проходит в легкой форме, только у 13 процентов заразившихся болезнь протекает в тяжелой форме и у 6 процентов доходит до критического состояния".

По словам руководителя комиссии, государство действует профессионально и энергично, и хотя оценка риска для Эстонии изменилась, причин для паники или введения особого положения у нас нет.

"Самое важное — нужно быть осторожным и следовать рекомендациям медицинских учреждений, но в страхе перед болезнью перекраивать свою жизнь никому не требуется", — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что государство с полной серьезностью стало заниматься рассылкой информации и инструкций только в конце прошлой недели. "Было приятно на заседании услышать, что сегодня причастные к вопросу ведомства относятся к делу серьезно и улучшают сотрудничество", — сказала она.

Озабоченность у Кютт вызывают недостатки в информировании пожилых людей. "Хотя для какой-то паники нет причин, неосведомленность и страх — это то, что приводит к панике", — добавила она.