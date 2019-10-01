Социальная кампания ”Возраст — это ценность”: работать в любом возрасте полезно

Другая цель заключается в том, чтобы побудить работодателей и общество замечать и признавать работников с рабочим и жизненным опытом. В ходе кампании представят также изменения пенсионной реформы первой ступени, которая вступит в силу в 2021 году и будет способствовать продлению трудовой жизни.

В ходе социальной кампании четверо пожилых людей поделятся своим опытом: Свеа, которая работает неполный рабочий день, инженер вентиляционных систем Айвар, наслаждающиеся активной жизнью бухгалтер Анне, а также музыкант и шоумен Яан.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, пожилые работники необоснованно часто оказываются в невыгодном положении на рынке труда. ”Часто лучшему применению опыта работы пожилых людей мешают предрассудки. Исследования показывают, что на самом деле пожилые люди реже берут больничные дни и за свою долгую карьеру они чаще ходили на курсы или должны были переучиваться. Поэтому они высоко мотивированы и способны получать новые знания”, — сказал министр Танель Кийк.

В ходе кампании будут также представлены изменения пенсионной реформы первой ступени, которая вступят в силу в 2021 году и будет способствовать продлению трудовой жизни. Человек сможет сам решать с какой нагрузкой он хочет работать, а также когда он хочет выйти на пенсию и в каком объеме ее получать. Изменения также позволяют временно приостановить выплату пенсий первой и второй ступеней и возобновить получение в наиболее подходящее время. Кроме того, изменится формула расчета пенсий, что сделает пенсии более равными в будущем.