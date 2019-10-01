01.10.2019, 19:34

Социальная кампания ”Возраст — это ценность”: работать в любом возрасте полезно

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Eakate kodu Benita, Benita Kodu AS
Eakate kodu Benita, Benita Kodu ASFoto: Sven Arbet

Сегодня в Международный день пожилых людей начинается социальная кампания ”Возраст — это ценность”. Цель кампании — привлечь внимание к пожилым работникам и помочь укрепить их мотивацию и уверенность в себе благодаря положительным историям.

Другая цель заключается в том, чтобы побудить работодателей и общество замечать и признавать работников с рабочим и жизненным опытом. В ходе кампании представят также изменения пенсионной реформы первой ступени, которая вступит в силу в 2021 году и будет способствовать продлению трудовой жизни.

В ходе социальной кампании четверо пожилых людей поделятся своим опытом: Свеа, которая работает неполный рабочий день, инженер вентиляционных систем Айвар, наслаждающиеся активной жизнью бухгалтер Анне, а также музыкант и шоумен Яан.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, пожилые работники необоснованно часто оказываются в невыгодном положении на рынке труда. ”Часто лучшему применению опыта работы пожилых людей мешают предрассудки. Исследования показывают, что на самом деле пожилые люди реже берут больничные дни и за свою долгую карьеру они чаще ходили на курсы или должны были переучиваться. Поэтому они высоко мотивированы и способны получать новые знания”, — сказал министр Танель Кийк.

В ходе кампании будут также представлены изменения пенсионной реформы первой ступени, которая вступят в силу в 2021 году и будет способствовать продлению трудовой жизни. Человек сможет сам решать с какой нагрузкой он хочет работать, а также когда он хочет выйти на пенсию и в каком объеме ее получать. Изменения также позволяют временно приостановить выплату пенсий первой и второй ступеней и возобновить получение в наиболее подходящее время. Кроме того, изменится формула расчета пенсий, что сделает пенсии более равными в будущем.

”Эти изменения предоставляют людям возможность гибкой работы и получения пенсии в подходящий период, поскольку во время работы они продолжают наращивать свою пенсию. Таким образом, чем дольше откладывать выход на пенсию, тем больше будет ежемесячная пенсионная выплата. Можем сказать, что работать полезно в любом возрасте, так как кроме получения доходов и пенсии пожилого работника мотивирует возможность почувствовать себя необходимым и сохранить социальные отношения. Это важно для предотвращения депрессии и одиночества, что, согласно исследованиям, наиболее распространенные проблемы психического здоровья в пожилом возрасте”, — сказала руководитель по пенсионной политике министерства социальных дел Кристийна Сельгис.

Кампания ориентирована на работников в возрасте от 50 лет, работодателей и на общество в целом. Кампания поддерживает реализацию изменений пенсионной реформы.

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