03.06.2019, 18:21

Социал-демократы взяли в апреле на выборы огромный банковский кредит, в поручителях — ведущие политики

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rus.delfi.ee
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SDE üldkogu Pärnus
SDE üldkogu PärnusFoto: Ilmar Saabas

Из представленных политиками деклараций экономических интересов выясняется, что социал-демократы недавно взяли в LHV-банке кредит в размере 300 000 евро, поручителями которого стали солидарно члены правления партии, в их числе — Евгений Осиновский, Свен Миксер и Хелмен Кютт.

Генеральный секретарь партии Калви Кыва, комментируя кредит, сказал, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

”Для того чтобы не отстать от конкурентов, Социал-демократическая партия была вынуждена взять кредит. К сожалению, полученный на выборах результат во многом зависит от того, насколько тугой у той или иной партии кошелек”.

Помимо упомянутых, в числе поручителей также сам генсек, Индрек Саар, Рийна Сиккут, Марина Кальюранд, Ивари Падар, — всего 10 человек.

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