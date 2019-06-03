Социал-демократы взяли в апреле на выборы огромный банковский кредит, в поручителях — ведущие политики

Генеральный секретарь партии Калви Кыва, комментируя кредит, сказал, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

”Для того чтобы не отстать от конкурентов, Социал-демократическая партия была вынуждена взять кредит. К сожалению, полученный на выборах результат во многом зависит от того, насколько тугой у той или иной партии кошелек”.

Помимо упомянутых, в числе поручителей также сам генсек, Индрек Саар, Рийна Сиккут, Марина Кальюранд, Ивари Падар, — всего 10 человек.