Социал-демократы взяли в апреле на выборы огромный банковский кредит, в поручителях — ведущие политики

Из представленных политиками деклараций экономических интересов выясняется, что социал-демократы недавно взяли в LHV-банке кредит в размере 300 000 евро, поручителями которого стали солидарно члены правления партии, в их числе — Евгений Осиновский, Свен Миксер и Хелмен Кютт.
Генеральный секретарь партии Калви Кыва, комментируя кредит, сказал, что деньги предназначались на избирательную кампанию.
”Для того чтобы не отстать от конкурентов, Социал-демократическая партия была вынуждена взять кредит. К сожалению, полученный на выборах результат во многом зависит от того, насколько тугой у той или иной партии кошелек”.