Социал-демократы выдвинут на пост спикера Рийгикогу Свена Миксера

”Свен Миксер — достойный кандидат на эту достойную должность. Он — один из самых опытных парламентариев и, будучи безусловным авторитетом во внешней политике Эстонии, смог бы прекрасно представлять нашу страну и на дипломатическом уровне. Но, учитывая мировоззрение и отношение к обществу другого кандидата, наверное, даже более важно, что Свен Миксер является убежденным защитником правового государства, свободы и парламентской демократии”, — сказал председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

45-летний Свен Миксер был избран в Рийгикогу шесть созывов подряд. Впервые он стал депутатом парламента в 1999 году. С 2002 по 2003 и с 2014 по 2015 год Миксер работал министром обороны. С осени 2016 года он возглавляет МИД. С 2010 по 2015 год Миксер был председателем Социал-демократической партии.