22.12.2019, 09:27

Социал-демократы выдвинули Раймонда Кальюлайда на пост председателя Таллиннского округа


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Раймонд Кальюлайд
Раймонд КальюлайдFoto: Mark Šandali

Восемь членов Социал-демократической партии, в том числе председатель Таллиннского округа партии Райнер Вакра представили на пост нового председателя кандидатуру Раймонда Кальюлайда, пишет rus.err.ee.

Выборы нового правления и председателя Таллиннского округа Социал-демократической партии состоятся 6 января. Помимо организации работы округа от них ожидают также эффективной подготовки к местным выборам.

В настоящее время Таллиннским округом руководит Райнер Вакра. Вице-председателями являются Марис Сильд и Яак Юске. В правление входят Анастасия Коваленко, Тарво Сармет, Ханно Матто и Анто Лийват.

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