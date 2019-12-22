Социал-демократы выдвинули Раймонда Кальюлайда на пост председателя Таллиннского округа

Выборы нового правления и председателя Таллиннского округа Социал-демократической партии состоятся 6 января. Помимо организации работы округа от них ожидают также эффективной подготовки к местным выборам.
В настоящее время Таллиннским округом руководит Райнер Вакра. Вице-председателями являются Марис Сильд и Яак Юске. В правление входят Анастасия Коваленко, Тарво Сармет, Ханно Матто и Анто Лийват.
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