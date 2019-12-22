22.12.2019, 09:27

Социал-демократы выдвинули Раймонда Кальюлайда на пост председателя таллиннского округа

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Комментарий Кальюлайда!
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Раймонд Кальюлайд
Раймонд КальюлайдFoto: Mark Šandali

Восемь членов Социал-демократической партии, в том числе председатель таллиннского округа партии Райнер Вакра представили на пост нового председателя кандидатуру Раймонда Кальюлайда, пишет rus.err.ee.

Выборы нового правления и председателя таллиннского округа Социал-демократической партии состоятся 6 января. Помимо организации работы округа от них ожидают также эффективной подготовки к местным выборам.

В настоящее время Таллиннским округом руководит Райнер Вакра. Вице-председателями являются Марис Сильд и Яак Юске. В правление входят Анастасия Коваленко, Тарво Сармет, Ханно Матто и Анто Лийват.

Сам Кальюлайд сообщил, что согласен баллотироваться на пост председателя таллиннского округа партии.

По словам Кальюлайда, своей основной задачей в должности руководителя округа он видит подготовку к местным выборам, которые пройдут в 2021 году.

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”Я считаю, что вместе с умной и работоспособной командой социал-демократов мы должны сконцентрироваться на разработке эффективных решений, которые позволят Таллинну выйти на новый уровень в сферах общественного транспорта, дорожного строительства, городского планирования, социального обеспечения и здравоохранения”, — отметил Кальюлайд.

Он также призвал не забывать, что то, насколько профессионально и многогранно управляется Таллинн, влияет и на экономику Эстонии в целом. По мнению Кальюлайда, Таллинн должен наконец стать по-настоящему удобной и современной жилой средой, а также городом, идеально подходящим для предпринимательства.

”Таллинн дает больше половины ВВП Эстонии. Так что всегда нужно помнить о том, что предприятия являются важной нашего города. Если бизнес будет развиваться здесь успешно, то вырастут и доходы людей, а дополнительные налоговые поступления позволят и государству, и местным самоуправлениям предлагать более качественные публичные услуги и еще активнее развивать здравоохранение, науку, образование, пенсионное и социальное обеспечение”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

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