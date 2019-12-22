Социал-демократы выдвинули Раймонда Кальюлайда на пост председателя таллиннского округа

Выборы нового правления и председателя таллиннского округа Социал-демократической партии состоятся 6 января. Помимо организации работы округа от них ожидают также эффективной подготовки к местным выборам.

В настоящее время Таллиннским округом руководит Райнер Вакра. Вице-председателями являются Марис Сильд и Яак Юске. В правление входят Анастасия Коваленко, Тарво Сармет, Ханно Матто и Анто Лийват.

Сам Кальюлайд сообщил, что согласен баллотироваться на пост председателя таллиннского округа партии.

По словам Кальюлайда, своей основной задачей в должности руководителя округа он видит подготовку к местным выборам, которые пройдут в 2021 году.

”Я считаю, что вместе с умной и работоспособной командой социал-демократов мы должны сконцентрироваться на разработке эффективных решений, которые позволят Таллинну выйти на новый уровень в сферах общественного транспорта, дорожного строительства, городского планирования, социального обеспечения и здравоохранения”, — отметил Кальюлайд.

Он также призвал не забывать, что то, насколько профессионально и многогранно управляется Таллинн, влияет и на экономику Эстонии в целом. По мнению Кальюлайда, Таллинн должен наконец стать по-настоящему удобной и современной жилой средой, а также городом, идеально подходящим для предпринимательства.