Социал-демократы впервые проведут электронный съезд

Социал-демократическая партия — первая партия в Эстонии, которая проводит свой съезд в электронном формате.

Съезд также примет политическое заявление.

В повестке съезда также утверждение отчетов парламентской фракции соцдемов, генерального секретаря, делегации в Европарламенте, а также отчета о хозяйственной деятельности за 2019 год.

Съезд начнется в 18 часов и будет транслироваться на странице партии в Facebook.