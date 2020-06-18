18.06.2020, 14:26
Социал-демократы впервые проведут электронный съезд
Социал-демократы сегодня вечером проведут электронный съезд, его откроет речь председателя партии Индрека Саара.
Социал-демократы сегодня вечером проведут электронный съезд, его откроет речь председателя партии Индрека Саара.
Социал-демократическая партия — первая партия в Эстонии, которая проводит свой съезд в электронном формате.
Съезд также примет политическое заявление.
В повестке съезда также утверждение отчетов парламентской фракции соцдемов, генерального секретаря, делегации в Европарламенте, а также отчета о хозяйственной деятельности за 2019 год.
Съезд начнется в 18 часов и будет транслироваться на странице партии в Facebook.
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