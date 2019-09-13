Социал-демократы вопрошают: чем занимается министр от EKRE Керт Кинго?

"Мы привыкли к тому, что деятельность министров в Эстонии открыта. СМИ детально описывают работу различных министров, — пишет в своем запросе Евгений Осиновский. — О деятельности министра Кинго у нас крайне мало информации. Мы знаем, что за рубеж она выезжает в крайних случаях, и чем она заполняет свои рабочие дни дома остается в тени".

Социал-демократы ожидают от министра также пояснений, какие шаги она предприняла для привлечения в эстонскую экономику инвестиций и поддержки эстонского экспорта, а также какие важные для Эстонии темы поднимает министр в рамках своей компетенции на европейском уровне.